Ciné de Noël Prayssac

Ciné de Noël

Place Dutours Prayssac Lot

Après-midi festif autour du cinéma pour célébrer Noël avec deux projections spéciales. Le public est accueilli dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des boissons chaudes offertes et une programmation mêlant film familial et classique du cinéma. .

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr

A festive afternoon of cinema to celebrate Christmas with two special screenings

