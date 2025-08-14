Ciné de plein air Le comte de Monte-Cristo Aurel

Place de la Mairie Aurel Drôme

Début : Jeudi 2025-08-14 21:00:00

2025-08-14

Séance gratuite à la nuit tombée sur la place de la Mairie

Place de la Mairie Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 73 84

English :

Free session at dusk in Place de la Mairie

German :

Kostenlose Sitzung bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Rathausplatz

Italiano :

Sessione gratuita dopo il tramonto in Place de la Mairie

Espanol :

Sesión gratuita al anochecer en la plaza de la Mairie

