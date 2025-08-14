Ciné de plein air Le comte de Monte-Cristo Aurel
Ciné de plein air Le comte de Monte-Cristo Aurel jeudi 14 août 2025.
Ciné de plein air Le comte de Monte-Cristo
Place de la Mairie Aurel Drôme
Début : Jeudi 2025-08-14 21:00:00
2025-08-14
Séance gratuite à la nuit tombée sur la place de la Mairie
Place de la Mairie Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 73 84
English :
Free session at dusk in Place de la Mairie
German :
Kostenlose Sitzung bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Rathausplatz
Italiano :
Sessione gratuita dopo il tramonto in Place de la Mairie
Espanol :
Sesión gratuita al anochecer en la plaza de la Mairie
