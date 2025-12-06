Ciné-débat 60 jours en immersion sur la planète sucre Sgar Land Place Charles de Gaulle Le Dorat

Ciné-débat 60 jours en immersion sur la planète sucre Sgar Land

Place Charles de Gaulle Cinéma Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Le sucre est partout ! Comment cet aliment a-t-il pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de notre alimentation ? À travers un voyage ludique et informatif, le film Sugarland, réalisé par Damon Gameau, questionne l’omniprésence du sucre dans nos modes de consommation et sur les étagères des supermarchés.

La projection sera suivie d’un débat en présence d’un professionnel de santé et de l’association SOS Hépatites et maladies du foie. Une soirée instructive pour porter un nouveau regard sur notre alimentation.

Organisé par le Cinéma du Dorat .

