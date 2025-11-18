Ciné-débat à Beaumont mairie Beaumont Saint-Cyr

Ciné-débat à Beaumont

mairie Mairie de Beaumont Beaumont Saint-Cyr Vienne

Rendez-vous mardi 18 novembre à 18 h 30 à la mairie de Beaumont pour un ciné-débat.

Projection du film Le Pinail de Mme G. d’Arnaud Biaujaud (durée 23 min) suivi d’un temps d’échange et de partage autour de la projection et de l’histoire du Pinail.

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

