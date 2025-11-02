Ciné-débat à Bonneuil-Matours Salle des miroirs Bonneuil-Matours

Ciné-débat à Bonneuil-Matours

Salle des miroirs 5 bis rue d’Aquitaine Bonneuil-Matours Vienne

Rendez-vous vendredi 12 décembre à 18 h 30 à la salle des miroirs de Bonneuil-Matours pour un ciné-débat.

Projection du film Après le barrage de Robin Spiquel (durée 20 min) suivi d’un temps d’échange et de partage autour de la projection et de l’histoire du Pinail.

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Bande-annonce du film

[https://youtu.be/XVV6KSiFRek](https://youtu.be/XVV6KSiFRek) .

