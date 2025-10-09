Ciné-débat – « À bord du Claire-Jeanne » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Ciné-débat – « À bord du Claire-Jeanne » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Jean Pencalet a filmé en super-8 sa vie de travail à bord du Claire-Jeanne, un langoustier qu’il a commandé pendant 13 ans, dans les années 70 et au début des années 1980. Le port-musée de Douarnenez et Daoulagad Breizh ont décidé de valoriser ces films et proposé à Emmanuelle Pencalet de les monter et de filmer son père pour restituer le sens de ces images muettes. Le résultat documente les techniques de pêche et livre un témoignage sensible sur le quotidien de l’équipage.Un extrait d’un entretien avec Ange Le Glanic (marin) sera diffusé en complément (collecte Philippe Lacroix, réalisation Michel Hervy).Projection dans le cadre de l’Année de la Mer en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Infos et contact : Pascal Le Meur 02 51 72 96 89 / pascal.lemeur@loire-atlantique.fr / www.cinematheque-bretagne.bzhDurée 1h30 – Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférence n’est plus assuré.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 69 68 52 https://archives.loire-atlantique.fr/44/a-bord-du-claire-jeanne-documentaire-d-emmanuelle-pencalet-2011/INFOLOC-8600330?dateIndex=0