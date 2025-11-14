Ciné-débat à Dissay Salle polyvalente de Dissay Dissay
Salle polyvalente de Dissay Avenue Clain Dissay Vienne
Rendez-vous vendredi 14 novembre à 18 h 30 à la salle polyvalente de Dissay pour un ciné-débat.
Projection du film Ma vie en eaux douces de Madeleine Guetté et Ambroise Puaud (durée 42 min) suivi d’un temps d’échange et de partage autour de la projection et de l’histoire du Pinail.
Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)
Bande-annonce du film [https://youtu.be/tFLBe7dnTEA](https://youtu.be/tFLBe7dnTEA) .
