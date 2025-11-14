Ciné-débat à Dissay Salle polyvalente de Dissay Dissay

Ciné-débat à Dissay

Salle polyvalente de Dissay Avenue Clain Dissay Vienne

Rendez-vous vendredi 14 novembre à 18 h 30 à la salle polyvalente de Dissay pour un ciné-débat.

Projection du film Ma vie en eaux douces de Madeleine Guetté et Ambroise Puaud (durée 42 min) suivi d’un temps d’échange et de partage autour de la projection et de l’histoire du Pinail.

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Bande-annonce du film [https://youtu.be/tFLBe7dnTEA](https://youtu.be/tFLBe7dnTEA) .

