Ciné-débat à la Cour d’Appel Cour d’Appel de Limoges Limoges

Ciné-débat à la Cour d’Appel

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La Cour d’Appel limougeaude organise, un ciné-débat Pourquoi avons-nous conscience du changement climatique sans pour autant passer à l’action ? .

À cette occasion, vous assisterez à la projection du film (In)Action réalisé par Alizée Chiappini et William Sineux, lauréat du festival de Deauville, suivie du débat Comment passer à l’action sur le climat ?”, animé par Célia Poncelin et Léo Primard, autrice et auteur du film.

Inscription obligatoire auprès des organisateurs (par mail). .

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.ca-limoges@justice.fr

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English : Ciné-débat à la Cour d’Appel

L’événement Ciné-débat à la Cour d’Appel Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Limoges Métropole