Ciné-débat à la Maison des Jeunes : « Les écrans et toi, on en parle ? » – Maison des Jeunes, 6 juin 2025 19:00, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 19:00 – 22:00

Gratuit : oui Sur inscription En famille

Les écrans : parlons-en ! Une semaine pour échanger en famille sur notre lien aux écrans, avec bienveillance et sans jugement du 2 au 7 juin.Rendez-vous le vendredi 6 juin de 19h à 22h pour un ciné-débat à la Maison des Jeunes.La Maison des Jeunes organise un ciné-débat sur le thème du numérique. Après la projection d’un court-métrage questionnant notre rapport aux écrans, un moment de partage d’idées et de points de vue permettra à tous, ados comme parents, de réfléchir ensemble et de mieux se comprendre._________________________Informations pratiques Maison des JeunesGratuitSur inscription sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr

Maison des Jeunes 44860

http://www.saint-aignan-grandlieu.fr