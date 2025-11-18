Ciné-Débat À la vie, À la Terre Cameroun, la Terre des Femmes Haroué

Ciné-Débat À la vie, À la Terre Cameroun, la Terre des Femmes

Ciné-Débat À la vie, À la Terre Cameroun, la Terre des Femmes

Mardi 18 novembre à 20h

Salle Léon Harmand HAROUÉ (54)

Dans le cadre du Festival Alimenterre 2025, coordonné par Gescod en Lorraine, le CCFD Terre Solidaire vous invite à une soirée ciné-débat autour du film documentaire À la vie, À la Terre Cameroun, la Terre des Femmes

Cécile Bibiane Ndjebet consacre sa vie à la protection de la nature. Ce combat, elle le mène depuis plus de 30 ans aux côtés des agricultrices camerounaises.

Dans les pas de cette ingénieure agronome, lauréate du prix Champions de la Terre la plus haute distinction environnementale des Nations unies –, elle nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui affrontent les bouleversements climatiques et inventent des solutions durables.

Le film explore

– la gestion des terres et des ressources naturelles

– la place et le rôle essentiel des femmes

– les modèles économiques et leurs conséquences

Un film passionnant suivi d’un échange avec le public et du témoignage de Bruno, fort de son expérience au Cameroun.

Entrée libre Participation libreTout public

5 rue Général Pouget Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est lorraine@ccfd-terresolidaire.org

English :

Film-Debate: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes (To Life, To Earth: Cameroon, the Land of Women)

Tuesday November 18 at 8pm

Salle Léon Harmand ? HAROUÉ (54)

As part of the Alimenterre 2025 Festival, coordinated by Gescod in Lorraine, CCFD Terre Solidaire invites you to an evening film-debate on the documentary film: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes

Cécile Bibiane Ndjebet has dedicated her life to protecting nature. She has been fighting this battle for over 30 years alongside women farmers in Cameroon.

Following in the footsteps of this agricultural engineer, winner of the Champions of the Earth award the United Nations’ highest environmental distinction she takes us on a journey to meet the men and women who are confronting climate upheaval and inventing sustainable solutions.

The film explores

– land and natural resource management

– the place and essential role of women

– economic models and their consequences

A fascinating film followed by a discussion with the audience and Bruno?s personal account of his experience in Cameroon.

Free admission ? Free admission

German :

Filmdebatte: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes (Auf das Leben, auf die Erde: Kamerun, das Land der Frauen)

Dienstag, den 18. November um 20 Uhr

Saal Léon Harmand ? HAROUÉ (54)

Im Rahmen des Festivals Alimenterre 2025, das von Gescod in Lothringen koordiniert wird, lädt CCFD Terre Solidaire Sie zu einem Filmabend mit Diskussion über den Dokumentarfilm ein: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes (Zum Leben, zur Erde: Kamerun, die Erde der Frauen)

Cécile Bibiane Ndjebet widmet ihr Leben dem Schutz der Natur. Diesen Kampf führt sie seit über 30 Jahren an der Seite der kamerunischen Landwirtinnen.

In den Fußstapfen dieser Agraringenieurin, die mit dem Champions of the Earth-Preis ? der höchsten Umweltauszeichnung der Vereinten Nationen ? ausgezeichnet wurde, nimmt sie uns mit auf eine Reise zu den Menschen, die sich dem Klimawandel stellen und nachhaltige Lösungen erfinden.

Der Film erkundet

– die Verwaltung von Land und natürlichen Ressourcen

– den Platz und die wesentliche Rolle von Frauen

– wirtschaftsmodelle und ihre Folgen

Ein spannender Film, gefolgt von einem Austausch mit dem Publikum und dem Erfahrungsbericht von Bruno, der auf seinen Erfahrungen in Kamerun aufbaut.

Eintritt frei ? Freie Teilnahme

Italiano :

Film-dibattito: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes (Alla vita, alla terra: Camerun, Terra delle donne)

Martedì 18 novembre alle 20:00

Sala Léon Harmand? HAROUÉ (54)

Nell’ambito del Festival Alimenterre 2025, coordinato da Gescod in Lorena, la CCFD Terre Solidaire vi invita a una serata di cinema-dibattito sul film documentario À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes

Cécile Bibiane Ndjebet ha dedicato la sua vita alla protezione della natura. Da oltre 30 anni combatte questa battaglia a fianco delle donne contadine del Camerun.

Seguendo le orme di questo ingegnere agrario, vincitore del premio Champions of the Earth il più alto riconoscimento ambientale delle Nazioni Unite ci accompagna in un viaggio per incontrare uomini e donne che stanno affrontando lo sconvolgimento climatico e inventando soluzioni sostenibili.

Il film esplora

– la gestione della terra e delle risorse naturali

– il posto e il ruolo essenziale delle donne

– i modelli economici e le loro conseguenze

Un film affascinante seguito da un dibattito con il pubblico e dal racconto personale di Bruno della sua esperienza in Camerun.

Ingresso libero? Ingresso libero

Espanol :

Cine-debate: À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes (A la vida, a la tierra: Camerún, la tierra de las mujeres)

Martes 18 de noviembre a las 20.00 horas

Sala Léon Harmand ? HAROUÉ (54)

En el marco del Festival Alimenterre 2025, coordinado por Gescod en Lorena, el CCFD Terre Solidaire le invita a una velada de cine-debate sobre el documental À la vie, À la Terre: Cameroun, la Terre des Femmes

Cécile Bibiane Ndjebet ha dedicado su vida a proteger la naturaleza. Lleva más de 30 años librando esta batalla junto a las mujeres agricultoras de Camerún.

Siguiendo los pasos de esta ingeniera agrónoma, galardonada con el premio Campeones de la Tierra -la más alta distinción medioambiental de las Naciones Unidas-, nos lleva a conocer a los hombres y mujeres que se enfrentan a los trastornos climáticos e inventan soluciones sostenibles.

La película explora

– la gestión de la tierra y los recursos naturales

– el lugar y el papel esencial de las mujeres

– los modelos económicos y sus consecuencias

Una película fascinante seguida de un debate con el público y del relato personal de Bruno sobre su experiencia en Camerún.

Entrada gratuita ? Entrada gratuita

