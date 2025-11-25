Ciné-débat à la vie, à la terre rue de l’abreuvoir Loudun
rue de l'abreuvoir Ciné Cornay Loudun
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
L’équipe du CCFD-Terre Solidaire de Loudun a le plaisir de vous inviter au ciné-débat organisé, le mardi 25 novembre à 20h30 au cinéma Cornay de Loudun.
Le film retenu A la vie, à la terre Cameroun, la terre des femmes met en lumière le rôle essentiel des femmes dans l’agriculture et la préservation de l’environnement . De nombreux enjeux sont abordés dérèglements climatiques, déforestation, monocultures, biodiversité, accès à la terre, menaces sur la mangrove, ect .
Un débat sera organisé à l’issue de la projection. .
86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 56 70
