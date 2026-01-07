Ciné Débat À partir de 14 ans Altkirch
Ciné Débat À partir de 14 ans Altkirch mercredi 8 avril 2026.
Ciné Débat À partir de 14 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Projection suivie d’une réflexion et d’un échange sur la fragilité des démocraties.
Projection Sans inscription
On voit un film, puis on parle!
Découvrez un film puissant pour réfléchir ensemble à la fragilité des démocraties face aux dérives autoritaires et à la responsabilité individuelle face au groupe.
Place ensuite à un échange bienveillant pour approfondir et partager les points de vue. 0 .
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
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English :
Screening followed by a discussion on the fragility of democracies.
L’événement Ciné Débat À partir de 14 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sundgau
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