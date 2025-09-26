Ciné-débat « À son Image » Cinéma Le Select Granville
Ciné-débat « À son Image » Cinéma Le Select Granville vendredi 26 septembre 2025.
Ciné-débat « À son Image »
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Séance dans le cadre du festival de photographie “l’œil ouvert et animée par le Photo Club du Pays Granvillais.
Un débat aura lieu à la suite de la projection. .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
English : Ciné-débat « À son Image »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat « À son Image » Granville a été mis à jour le 2025-09-01 par OTGTM BIT Granville