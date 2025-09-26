Ciné-débat « À son Image » Cinéma Le Select Granville

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Séance dans le cadre du festival de photographie “l’œil ouvert et animée par le Photo Club du Pays Granvillais.

Un débat aura lieu à la suite de la projection. .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

