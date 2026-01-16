Ciné-débat à St-Julien-Beychevelle

Lieu du Rv donné à l’inscription Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’office de Tourisme Médoc Vignoble vous informe

Le PNR organise un ciné-débat sur le thème la mise en récit des paysages et de la biodiversité des marais de St-Laurent-Médoc et Beychevelle.

Dix étudiants-paysagistes ont travaillé 3 semaines à la mise en récit par le film, du paysage et de la biodiversité dans les marais de St-Laurent et Beychevelle. A cette occasion, ils présenteront le résultat de leurs rencontres et réflexions pour échanger et partager sur ce sujet autour d’un apéritif convivial.

Sur réservation auprès du PNR. .

Lieu du Rv donné à l’inscription Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 18 92 contact@pnr-medoc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat à St-Julien-Beychevelle

L’événement Ciné-débat à St-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Médoc-Vignoble