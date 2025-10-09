Ciné-débat Accattone Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue

Ciné-débat Accattone Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue jeudi 9 octobre 2025.

Ciné-débat Accattone

Chemin de Treize Pierres Bâtiment Interactis Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Une soirée ciné et débat

Mais là, les affaires reprennent, et je vous adresse, comme d’habitude, ce message pour vous inviter à la reprise de la saison autour du cinéma italien de répertoire: cette année j’ai donné toute la place au listing d’un seul distributeur, et comme je n’ai pas vraiment trouvé de point commun entre les différents films, j’ai choisi de vous les proposer par ordre alphabétique (des titres)!

Nous débutons cette nouvelle saison avec Accattone , première réalisation de PierPaolo Pasolini, en 1961.

Pasolini (poète/écrivain/scénariste/documentariste/critique) a déjà sa façon de concevoir une histoire et une idée personnelle de réalisation: les protagonistes sont des gens du peuple , des pauvres types , des laissés pour compte ; les interprètes, pour la plupart, des inconnus ou des non-professionnels.

Pour son premier passage derrière la caméra, il choisit de raconter les tracas d’un milieu de marginaux , délinquants et compagnie, qui ont bien du mal à se faire accepter par la société, même quand ils essayent de s’ intégrer …

Bernardo Bertolucci a été aide-réalisateur sur ce film, et seul deux noms figurants au générique sont à cette époque connus du public: Adiana Asti (qui vient du théâtre) et l’écrivaine Elsa Morante. On peut également entendre la voix de Monica Vitti.

Je vous donne donc rendez-vous au cinéma VOX de Villefranche Jeudi 09 Octobre, à 20h30; ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai nombreux pour vous présenter (très rapidement) le film dans sa version originale (sous-titrée), et que j’échangerai avec vous autour du film après sa projection. .

Chemin de Treize Pierres Bâtiment Interactis Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 13 20 contratlocaldesante@ouestaveyron.fr

English :

An evening of film and debate

German :

Ein Film- und Diskussionsabend

Italiano :

Una serata di film e dibattiti

Espanol :

Noche de cine y debate

L’événement Ciné-débat Accattone Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)