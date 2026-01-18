Ciné-débat Accompagnement en soins palliatifs Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Ciné-débat Accompagnement en soins palliatifs

Rue de la Poste Espace Jeliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

L’association Présence, l’HAD Béarn et Soule et la Maison de Santé du Piémont Oloronais se sont unis à l’Équipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier d’Oloron Ste-Marie pour organiser un ciné-débat sur les Soins Palliatifs.

Cet événement est dédié aux professionnels de santé comme au grand public du Béarn et de la Soule. .

Rue de la Poste Espace Jeliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 01 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat Accompagnement en soins palliatifs

L’événement Ciné-débat Accompagnement en soins palliatifs Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn