Ciné-débat « Aidants, Aidés Corps à Coeur engagé » Cinéma Labor Dieulefit
Ciné-débat « Aidants, Aidés Corps à Coeur engagé » Cinéma Labor Dieulefit lundi 6 octobre 2025.
Ciné-débat « Aidants, Aidés Corps à Coeur engagé »
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 14:00:00
fin : 2025-10-06 16:00:00
Date(s) :
2025-10-06
Projection d’un film sur la thématique des aidants puis échange avec le public animé par la Plateforme de Répit Escapade, suivi d’une collation.
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 30 30 59 plateformederepit@orsac-atrir.fr
English :
Screening of a film on the theme of caregivers, followed by a discussion with the audience led by Plateforme de Répit Escapade, and a snack.
German :
Vorführung eines Films über die Thematik der pflegenden Angehörigen und anschließender Austausch mit dem Publikum unter der Leitung der Escapade Repit-Plattform, gefolgt von einem Imbiss.
Italiano :
Proiezione di un film sul tema delle badanti, seguita da una discussione con il pubblico condotta dalla Plateforme de Répit Escapade e da una merenda.
Espanol :
Proyección de una película sobre el tema de los cuidadores, seguida de un debate con el público animado por la Plateforme de Répit Escapade, seguido de un refrigerio.
L’événement Ciné-débat « Aidants, Aidés Corps à Coeur engagé » Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux