Ciné-débat « Aidants, Aidés Corps à Coeur engagé »

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-06 14:00:00

fin : 2025-10-06 16:00:00

2025-10-06

Projection d’un film sur la thématique des aidants puis échange avec le public animé par la Plateforme de Répit Escapade, suivi d’une collation.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 30 30 59 plateformederepit@orsac-atrir.fr

English :

Screening of a film on the theme of caregivers, followed by a discussion with the audience led by Plateforme de Répit Escapade, and a snack.

German :

Vorführung eines Films über die Thematik der pflegenden Angehörigen und anschließender Austausch mit dem Publikum unter der Leitung der Escapade Repit-Plattform, gefolgt von einem Imbiss.

Italiano :

Proiezione di un film sul tema delle badanti, seguita da una discussione con il pubblico condotta dalla Plateforme de Répit Escapade e da una merenda.

Espanol :

Proyección de una película sobre el tema de los cuidadores, seguida de un debate con el público animado por la Plateforme de Répit Escapade, seguido de un refrigerio.

