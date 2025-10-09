Ciné débat « Aides à domicile, nos héros du quotidien » Ussel

66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Gratuit

Ciné débat sur le thème « Aides à domicile, nos héros du quotidien » au cinéma Le Carnot suivi d’un job dating à 16h avec les structures du secteur. Echanges, partage, témoignages

Ouvert à tous, gratuit .

66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 23 80 86

