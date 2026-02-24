Ciné-débat ANATOMIE D’UNE CHUTE Forges-les-Eaux

Ciné-débat ANATOMIE D’UNE CHUTE

[ CINÉ- DÉBAT ]

Le Festival Permanent vous propose le film ANATOMIE D’UNE CHUTE .

Mardi 17 mars à 19h30

à L’Espace de Forges

Suivi d’un échange avec la participation amicale de Solenn Leprince (Avocate).

Tarif unique 3,50€

Gratuit pour les élèves de Forges-les-Eaux

Sans réservation .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

