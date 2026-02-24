Ciné-débat ANATOMIE D’UNE CHUTE Forges-les-Eaux
Ciné-débat ANATOMIE D’UNE CHUTE
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-03-17 19:30:00
2026-03-17
[ CINÉ- DÉBAT ]
Le Festival Permanent vous propose le film ANATOMIE D’UNE CHUTE .
Mardi 17 mars à 19h30
à L’Espace de Forges
Suivi d’un échange avec la participation amicale de Solenn Leprince (Avocate).
Tarif unique 3,50€
Gratuit pour les élèves de Forges-les-Eaux
Sans réservation .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
