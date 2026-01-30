Ciné-débat animé par Uniscité Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Ciné-débat animé par Uniscité Campus de projets Villa Parthenay Parthenay jeudi 19 février 2026.

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19
Un ciné débat est proposé un Campus des projets par les jeunes en service civique à Unis cité.

Pour les personnes entre 11 et 30 ans.
Sur inscriptions.   .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 

