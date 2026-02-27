Ciné débat Annie Colère Grand écran cinéma Vichy
Ciné débat Annie Colère Grand écran cinéma Vichy dimanche 8 mars 2026.
Ciné débat Annie Colère
Grand écran cinéma 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Ciné débat à Vichy, dimanche 8 Mars a 15h30.
Annie Colère réalisé par Blandine LENOIR
.
Grand écran cinéma 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@circeasso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film debate in Vichy, Sunday March 8 at 3.30pm.
Annie Colère directed by Blandine LENOIR
L’événement Ciné débat Annie Colère Vichy a été mis à jour le 2026-02-25 par Vichy Destinations