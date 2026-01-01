Ciné-débat Asalée, vers un nouveau système de santé ? Rue Jules Ferry Saint-Marcel

Ciné-débat Asalée, vers un nouveau système de santé ?

Le 29 janvier 2026, la Ville de Saint-Marcel accueille la projection du documentaire Asalée, vers un nouveau système de santé ? réalisé par Philippe Boig. Le film nous plonge dans le quotidien de patients, d’infirmières et de médecins qui pratiquent un autre prendre soin , qui place le bénéficiaire au cœur de son projet de santé. La séance sera suivie d’un échange avec des professionnels de santé du territoire, des patients, des aidants…

Informations pratiques

Date Jeudi 29 janvier 2026 19h30

Lieu Espace Saint-Exupéry, rue Jules Ferry à Saint-Marcel

Entrée libre, sur réservation conseillée 07 52 07 49 71 .

