Ciné-débat Ascq 44, les martyrs du nord Le Select, Cinéma de Granville Granville

Le Select, Cinéma de Granville, Granville

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

2025-11-22

Rendez-vous Samedi 22 novembre

Le 1er avril 1944, à 22h44, un groupe de résistants commet un sabotage sur la voie ferrée d’Ascq, près de Lille, avec pour objectif de ralentir l’approvisionnement d’armes et de marchandises allemandes en direction de la Normandie. Une explosion retentit et le train s’immobilise. Les résistants l’ignorent mais le train est en réalité occupé par 400 SS qui massacreront 86 innocents en représailles. 80 ans plus tard, quelques-uns des derniers témoins de ce drame méconnu sortent du silence et témoignent pour la première fois des horreurs commises cette nuit-là par la 12e Panzerdivsion SS, la Hitlerjugend.

Séance en partenariat avec l’associaton Les libérateurs de Granville

Tarif unique 6€80 (dont 1€30 reversé à l’association) .

