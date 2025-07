Ciné-débat Atlas de la biodiversité Centre culturel Montembœuf

Ciné-débat Atlas de la biodiversité

Centre culturel 29bis Grande Rue Montembœuf Charente

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Ciné débat « A tous les étages, les milles et une histoires d’une haie »

Centre culturel 29bis Grande Rue Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 97 71 62

English :

Ciné débat « A tous les étages, les mille et une histoires d’une haie » (All floors, the thousand and one stories of a hedge)

German :

Kinodebatte « A tous les étages, les milles et une histoires d’une haie » (Auf allen Etagen, die tausend und eine Geschichte einer Hecke)

Italiano :

Film dibattito « A tous les étages, le mille e una storia di una siepe » (in francese)

Espanol :

Cine debate « A tous les étages, las mil y una historias de un seto » (en francés)

