Ciné-Débat au Cinéma Chantecler d’Aumale Aumale
samedi 24 octobre 2026 · Aumale
Informations pratiques
Aumale
Ciné-Débat au Cinéma Chantecler d’Aumale
26 Boulevard des Fontaines Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-24 21:00:00
Date(s) :
2026-10-24
La rentrée s’annonce mouvementée au cinéma LE CHANTECLER…
Passage du film « Le Corset » dès le 24 octobre dans votre cinéma de proximité…
Et parce que ce film mérite d’être partagé et surtout d’être échangé, nous vous donnons rendez-vous samedi 24 octobre à 18h pour un ciné débat.
Parce qu’au-delà du cinéma, ce film est avant tout un témoignage, une histoire, un vécu… et peut-être un moyen de permettre à certains enfants de se sentir moins seuls.
Infos : 02 35 17 42 62 .
26 Boulevard des Fontaines Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 42 62
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English : Ciné-Débat au Cinéma Chantecler d’Aumale
L’événement Ciné-Débat au Cinéma Chantecler d’Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Aumale Blangy
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