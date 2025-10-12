Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft Rue du sablar Castets

Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft Rue du sablar Castets dimanche 12 octobre 2025.

Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft

Rue du sablar Cinéma le Kursaal Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

En s‘emparant des captivantes archives cinématographiques des illustres volcanologues Katia et Maurice Krafft, Werner Herzog célèbre avec force et poésie la vie, brutalement interrompue en 1991, de deux chercheurs et preneurs d‘images à l‘oeuvre unique. Trente ans plus tard, ce fi lm redonne vie à leurs images époustouflantes et rend hommage à ce couple légendaire.

L’association Fish vous invite à un ciné-débat dans le cadre de sa programmation FISH TOI PAS D’ELLES ET D’L’EAU animé par deux scientifiques, Sophie Sourgen et Raphaël Jun.

La discussion se poursuivra autour d’un verre dans les locaux de Fish.

Tarif unique 5,50 €. .

Rue du sablar Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr

English : Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft

German : Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft

Italiano :

Espanol : Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft

L’événement Ciné-débat « Au coeur des volcans Requiem pour Katia et Maurice Krafft Castets a été mis à jour le 2025-09-19 par Côte Landes Nature Tourisme