Ciné-débat, au lycée Amphithéâtre du Lycée agricole Montardon

Ciné-débat, au lycée

Amphithéâtre du Lycée agricole 19 Chemin de Pau Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Dans le cadre du Festival Alimenterre, un rendez-vous national qui invite à repenser notre alimentation et l’avenir de nos campagnes.

Au programme projection du film Transmettre de Jérôme Zindy, un documentaire sensible et engagé sur la transmission des exploitations agricoles. Un sujet brûlant à l’heure où de nombreux paysans cherchent à passer la main, souvent dans la difficulté.

La séance sera suivie d’un échange avec des agriculteurs locaux, des membres de l’ABDEA (réseau de l’agriculture paysanne en Béarn) et de Terre de Liens, autour des enjeux concrets du renouvellement des générations agricoles. Parce que, comme le rappelle le festival, notre avenir se joue dans nos assiettes , voilà une belle occasion de venir en débattre. .

