CINE-DÉBAT AU MUSÉE SOULAGES « LE BONHEUR » D’AGNÈS VARDA, 1964 avenue Victor Hugo Rodez

CINE-DÉBAT AU MUSÉE SOULAGES « LE BONHEUR » D’AGNÈS VARDA, 1964 avenue Victor Hugo Rodez mercredi 24 septembre 2025.

CINE-DÉBAT AU MUSÉE SOULAGES « LE BONHEUR » D’AGNÈS VARDA, 1964

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

mercredi 24 septembre à 18h30

Projection Le Bonheur d’Agnès Varda

mercredi 24 septembre à 18h30

Quand le cinéma s’invite au musée Soulages !

Un menuisier aime sa femme, ses enfants et la nature. Ensuite il rencontre une autre femme, une postière, qui ajoute du bonheur à son bonheur. Toujours très amoureux de sa femme, il ne veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir .

Le 24 septembre prochain, le musée Soulages organise la projection du film Le Bonheur d’Agnès Varda, suivi d’un débat. Sorti en 1964, ce film scandaleux pour certains permet à Agnès d’obtenir ses deux premières distinctions le Prix Louis Delluc en 1964, et le Grand prix du jury à la Berlinale de 1965.

Cet évènement est gratuit, sur réservation .

Pour s’inscrire

https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/cine-debat-le-bonheur-dagnes-varda-1964-mercredi-24-septembre-a-18h30/ .

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

wednesday, September 24 at 6:30 p.m

German :

mittwoch, 24. September um 18.30 Uhr

Italiano :

mercoledì 24 settembre alle 18.30

Espanol :

miércoles 24 de septiembre a las 18.30 h

L’événement CINE-DÉBAT AU MUSÉE SOULAGES « LE BONHEUR » D’AGNÈS VARDA, 1964 Rodez a été mis à jour le 2025-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)