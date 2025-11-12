Ciné débat Auger-Saint-Vincent

Ciné débat

Le Café citoyen d’Auger-Saint-Vincent accueillera, dans le cadre du Festival AlimenTerre, 4 Ciné-Débats organisés par l’Association Alimentation & Nous

Le premier aura lieu le mercredi 12 novembre à 19h15

Projection gratuite et ouverte à tous, du film de Bertrand Delapierre et Sophie Roland

On mange quoi ?Des idées pour mieux se nourrir demain (2025, 90’)

La projection sera suivie d’un débat avec F. Dalongeville (Maire d’Auger-Saint-Vincent), Jean-Jacques Hazan (Consultant en restauration collective), Camille Romeu (Bio Hauts-de-France) et Nadou Masson (Bio Hauts-de-France/Ferme du Boug Fontaine), Julie Bongiovanni (A la Bonne Ferme), Aurélien Tuphin (S’aime la Vie)

Où il sera question de cantine scolaire, de manger local, d’arbres nourriciers…

Il est vivement conseillé de réserver auprès de Laurence voir Flyer

Et retenez les dates pour les prochains ciné-débats avec trois films différents

Samedi 15 novembre à 18h30, Samedi 29 novembre à 15h00 et à 17h30

Pour en savoir plus https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

1 Place Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France

English :

As part of the AlimenTerre Festival, the Café citoyen d’Auger-Saint-Vincent will host 4 film-debates organized by the Association Alimentation & Nous:

The first will take place on Wednesday November 12 at 7:15pm

Free screening, open to all, of the film by Bertrand Delapierre and Sophie Roland:

Des idées pour mieux se nourrir demain (2025, 90?)

The screening will be followed by a debate with F. Dalongeville (Mayor of Auger-Saint-Vincent), Jean-Jacques Hazan (Catering Consultant), Camille Romeu (Bio Hauts-de-France) and Nadou Masson (Bio Hauts-de-France/Ferme du Boug Fontaine), Julie Bongiovanni (A la Bonne Ferme), Aurélien Tuphin (S?aime la Vie)

Where we’ll be talking about school canteens, local food, nourishing trees?

Reservations are strongly advised with Laurence: see Flyer

And don’t forget the dates for the next ciné-débats with three different films:

Saturday November 15 at 6:30pm, Saturday November 29 at 3:00pm and 5:30pm

For further information: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

German :

Im Rahmen des Festivals AlimenTerre finden im Café Citoyen in Auger-Saint-Vincent vier Filmgespräche statt, die von der Association Alimentation & Nous organisiert werden:

Die erste findet am Mittwoch, den 12. November um 19.15 Uhr statt

Kostenlose und für alle offene Vorführung des Films von Bertrand Delapierre und Sophie Roland:

Was essen wir? Ideen für eine bessere Ernährung von morgen (2025, 90?)

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion statt mit F. Dalongeville (Bürgermeister von Auger-Saint-Vincent), Jean-Jacques Hazan (Berater für Gemeinschaftsverpflegung), Camille Romeu (Bio Hauts-de-France) und Nadou Masson (Bio Hauts-de-France/Ferme du Boug Fontaine), Julie Bongiovanni (A la Bonne Ferme), Aurélien Tuphin (S?aime la Vie)

Es geht um Schulkantinen, lokales Essen, nährstoffreiche Bäume?

Es wird dringend empfohlen, bei Laurence zu reservieren: siehe Flyer

Und merken Sie sich die Termine für die nächsten Filmdebatten mit drei verschiedenen Filmen vor:

Samstag, 15. November um 18:30 Uhr, Samstag, 29. November um 15:00 Uhr und um 17:30 Uhr

Weitere Informationen: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

Italiano :

Nell’ambito del Festival AlimenTerre, il Café citoyen di Auger-Saint-Vincent ospiterà 4 film-dibattito organizzati dall’associazione Alimentation & Nous:

Il primo si terrà mercoledì 12 novembre alle 19.15

Proiezione gratuita, aperta a tutti, del film di Bertrand Delapierre e Sophie Roland:

Des idées pour mieux se nourrir demain (2025, 90?)

La proiezione sarà seguita da un dibattito con F. Dalongeville (sindaco di Auger-Saint-Vincent), Jean-Jacques Hazan (consulente per la ristorazione), Camille Romeu (Bio Hauts-de-France) e Nadou Masson (Bio Hauts-de-France/Ferme du Boug Fontaine), Julie Bongiovanni (A la Bonne Ferme), Aurélien Tuphin (S?aime la Vie)

Parleremo di mense scolastiche, cibo locale, vivai?

Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo con Laurence: vedi volantino

E non dimenticate le date dei prossimi dibattiti cinematografici, con tre film diversi:

Sabato 15 novembre alle 18.30, sabato 29 novembre alle 15.00 e alle 17.30

Per maggiori informazioni: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

Espanol :

En el marco del Festival AlimenTerre, el Café citoyen de Auger-Saint-Vincent acogerá 4 cine-debates organizados por la Asociación Alimentation & Nous:

El primero tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 19.15 h

Proyección gratuita y abierta a todos de la película de Bertrand Delapierre y Sophie Roland:

Des idées pour mieux se nourrir demain (2025, 90?)

La proyección irá seguida de un debate con F. Dalongeville (Alcalde de Auger-Saint-Vincent), Jean-Jacques Hazan (asesor de restauración), Camille Romeu (Bio Hauts-de-France) y Nadou Masson (Bio Hauts-de-France/Ferme du Boug Fontaine), Julie Bongiovanni (A la Bonne Ferme), Aurélien Tuphin (S?aime la Vie)

Hablaremos de comedores escolares, alimentos locales, viveros?

Le aconsejamos encarecidamente que reserve con antelación con Laurence: ver Flyer

Y no olvide las fechas de los próximos cine-debates, con tres películas diferentes:

Sábado 15 de noviembre a las 18.30 h, sábado 29 de noviembre a las 15.00 h y 17.30 h

Para más información: https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0

