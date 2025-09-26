Ciné-débat Autour de l’autisme Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Ciné-débat Autour de l’autisme Cinéma Le Beaulieu Bouguenais vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 20:30 –

Gratuit : non De 4€ à 6,30 € Tout public

Du 17 au 30 septembre 2025, le cinéma Le Beaulieu vous invite à découvrir des séances pour mieux comprendre l’autisme, accompagnées d’échanges et de l’exposition Les mots manquants, photographies de Guillaume Noury et Martin Saget.Séance ouverte à toutes et tous, avec ou sans handicap.Accueil adapté dans un environnement bienveillant.Une place pour Pierrot, un film d’Hélène Medigue.Pierrot, 50 ans, est autiste et vit dans un foyer. Sa sœur Camille découvre qu’il subit une sur-médication qui le fait régresser. Révoltée, elle décide de le prendre chez elle en attendant de trouver un lieu adapté à sa différence.Magnifiquement porté par son duo de comédiens, le film met en lumière avec beaucoup de sensibilité la difficile prise en charge des adultes autistes.Séance suivie d’un échange autour du film en présence d’Anne Bernard de Respir’Aidants, plateforme de répit et d’accompagnement des aidants sur Nantes Métropole.Réservations

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/film.html#/media/1233?title=UNE+PLACE+POUR+PIERROT&visanumber=157583