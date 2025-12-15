Ciné/débat autour des films documentaires Guinguette chic de l’Alizarine et La musique des sourds Salle de Cinéma École La SATIS Aubagne

Ciné/débat autour des films documentaires Guinguette chic de l’Alizarine et La musique des sourds

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 22h. Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne Bouches-du-Rhône

Ciné/débat/concert La guinguette chic l’Alizarine et présentation du court métrage la Musique des sourds (documentaire de Chloé Aknine réalisé par les étudiants de la Satis) suivi d’un échange avec le public.

Le 26 septembre 2024 Cédric Gonnet retrouve les jeunes de l’Institut l’Alizarine (IME, SESSAD, EEAP) pour les préparer à rejouer la performance handi-bal qu’il a créé avec eux et pour eux. Guinguette chic l’Alizarine est programmé dans le cadre du festival C’EST PAS DU LUXE, sur la place publique, au Square Perdiguier dans le centre d’Avignon le samedi 28 septembre 2024. La présentation du court métrage sera suivie d’un débat en présence du réalisateur. .

Salle de Cinéma École La SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film/debate/concert La guinguette chic l’Alizarine and presentation of the short film la Musique des sourds (documentary by Chloé Aknine, produced by Satis students), followed by a discussion with the audience.

