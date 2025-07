Ciné-débat autour des frères Ravier LOUDENVIELLE Loudenvielle

Autour des frères Ravier en présence de Pierre Ravier.

Court métrage « Jolha Roc » de Bastien Lardat et Jordi Noguère.

Suivi du film Les frères Raviers l’aventure Pyrénéenne de la réalisatrice Maryse Bergonzat

Dédicace avec les éditions du Pin à crochet pour l’ouvrage « Jean et Pierre Ravier, 60 ans de pyrénéisme » (https://www.editionspinacrochets.com/catalogue/jean-pierre-ravier-60-ans-de-pyreneisme/).

Entrée gratuite et sans réservation.

Une petite collation sera également offerte.

En partenariat avec la Librairie d’Arreau

.

LOUDENVIELLE Cinéma l’Arixo Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

English :

Around the Ravier brothers: in the presence of Pierre Ravier.

Short film « Jolha Roc » by Bastien Lardat and Jordi Noguère.

Followed by the film « Les frères Raviers l’aventure Pyrénéenne » by director Maryse Bergonzat

Book signing with Editions du Pin à Crochet for the book « Jean et Pierre Ravier, 60 ans de Pyrénéisme » (https://www.editionspinacrochets.com/catalogue/jean-pierre-ravier-60-ans-de-pyreneisme/).

Free admission, no reservation required.

A light snack will also be provided.

In partnership with Librairie d’Arreau

German :

Rund um die Brüder Ravier: in Anwesenheit von Pierre Ravier.

Kurzfilm « Jolha Roc » von Bastien Lardat und Jordi Noguère.

Anschließend Film « Les frères Raviers l’aventure Pyrénéenne » von der Regisseurin Maryse Bergonzat

Signierstunde mit dem Verlag « Editions du Pin à crochet » für das Buch « Jean et Pierre Ravier, 60 ans de pyrénéisme » (https://www.editionspinacrochets.com/catalogue/jean-pierre-ravier-60-ans-de-pyreneisme/).

Eintritt frei und ohne Reservierung.

Ein kleiner Imbiss wird ebenfalls angeboten.

In Partnerschaft mit der Librairie d’Arreau

Italiano :

Intorno ai fratelli Ravier: alla presenza di Pierre Ravier.

Cortometraggio « Jolha Roc » di Bastien Lardat e Jordi Noguère.

A seguire il film « Les frères Raviers l’aventure Pyrénéenne » della regista Maryse Bergonzat

Firma del libro con le Editions du Pin à crochet per il libro « Jean et Pierre Ravier, 60 ans de pyrénéisme » (https://www.editionspinacrochets.com/catalogue/jean-pierre-ravier-60-ans-de-pyreneisme/).

Ingresso gratuito e senza prenotazione.

Sarà offerto anche un piccolo spuntino.

In collaborazione con la Librairie d’Arreau

Espanol :

En torno a los hermanos Ravier: en presencia de Pierre Ravier.

Cortometraje « Jolha Roc » de Bastien Lardat y Jordi Noguère.

A continuación, proyección de la película « Les frères Raviers l’aventure Pyrénéenne » de la directora Maryse Bergonzat

Firma de libros con Editions du Pin à crochet por el libro « Jean et Pierre Ravier, 60 ans de pyrénéisme » (https://www.editionspinacrochets.com/catalogue/jean-pierre-ravier-60-ans-de-pyreneisme/).

Entrada gratuita y sin reserva.

También se ofrecerá un pequeño refrigerio.

En colaboración con la Librairie d’Arreau

