Ciné-débat autour du 8 mars : Annie colère Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 – 22:30

Gratuit : non 4€ (2€ pour les moins de 26 ans) 4€ (2€ pour les moins de 26 ans) Réservation en ligne : www.cinecens.net Tout public

Une fois de plus, CinéCens prend part aux actions de sensibilisation autour de la journée du 8 mars, pour les droits des femmes, et propose un ciné-débat avec le film « Annie colère », de Blandine Lenoir (2022, 2h00). Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.Un film magnifiquement porté par Laure Calamy. Après le film, un échange avec le public est prévu, avec la participation de l’association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique. L’avis de Pierre : « A l’heure de lois rétrogrades dans certains pays, un témoignage du vécu des femmes avant la loi Veil légalisant l’avortement et un formidable appel à la solidarité dans les combats. Et une grande Laure Calamy. » Plus d’infos & réservation sur www.cinecens.net.Suivez toutes les actualités de CinéCens sur Instagram et Facebook !

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Gobinière et trouvez le meilleur itinéraire

