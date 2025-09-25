CINE-DEBAT autour du film « Béziers, l’envers du décor » Le Grand Club de Dax Dax
CINE-DEBAT autour du film « Béziers, l’envers du décor »
Le Grand Club de Dax 11, avenue du Sablar Dax Landes
Projection du film de Daniel Kupferstein « Béziers, l’envers du décor » (film documentaire 2024)
Le film évoque, à travers le journal municipal « Journal du Biterrois » la gestion de la ville par Robert Ménard élu maire en 2014 avec les voix du Front National. Daniel Kupferstein donne la parole aux habitants. .
Le Grand Club de Dax 11, avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 94 38 attaclandescotesud@mailo.com
