AGENDA · La Ferté-Bernard
Ciné-débat autour du film « Fjord » La Ferté-Bernard
vendredi 18 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Ciné-débat autour du film « Fjord »
Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Séance suivi d’un échange avec Dippe Mechtilde et Charly Koumba
Venez partager, échanger et réfléchir .
Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24
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English :
L’événement Ciné-débat autour du film « Fjord » La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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