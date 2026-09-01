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AGENDA · La Ferté-Bernard

Ciné-débat autour du film « Fjord » La Ferté-Bernard

vendredi 18 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Cinéma Le Palace
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Ciné-débat autour du film « Fjord »

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Séance suivi d’un échange avec Dippe Mechtilde et Charly Koumba
Venez partager, échanger et réfléchir   .

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24 

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English :

L’événement Ciné-débat autour du film « Fjord » La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-09-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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