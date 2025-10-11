Ciné-débat autour du film Inclassables Espace des Libertés Aubagne

Ciné-débat autour du film Inclassables Espace des Libertés Aubagne samedi 11 octobre 2025.

Ciné-débat autour du film Inclassables

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 17h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Inclassables donne la parole aux grands oubliés des Jeux paralympiques les sportifs porteurs de trisomie 21.

La projection sera suivie d’un échange avec des sportifs en situation de handicap mental, psychique ou autiste et leurs familles.

Venez découvrir le film documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva Inclassables , qui met en lumière les parcours inspirants de quatre sportifs de haut niveau porteurs de trisomie 21. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Inclassables gives a voice to the great forgotten people of the Paralympic Games: athletes with Down’s syndrome.

The screening will be followed by a discussion with athletes with mental, psychological or autistic disabilities and their families.

German :

Inclassables lässt die großen Vergessenen der Paralympics zu Wort kommen: Sportler mit Trisomie 21.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit Sportlern mit geistiger, psychischer oder autistischer Behinderung und ihren Familien statt.

Italiano :

Inclassables dà voce ai grandi dimenticati dei Giochi Paralimpici: gli atleti con sindrome di Down.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con atleti con disabilità mentali, psicologiche o autistiche e con le loro famiglie.

Espanol :

Inclassables da voz a los grandes olvidados de los Juegos Paralímpicos: los atletas con síndrome de Down.

La proyección irá seguida de un debate con atletas con discapacidad mental, psíquica o autista y sus familias.

