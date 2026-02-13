Ciné-débat autour du film « JUNGLE D’EAU DOUCE », Larzicourt, Larzicourt

Ciné-débat autour du film « JUNGLE D’EAU DOUCE » Vendredi 27 mars, 18h30 Larzicourt Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

A l’occasion des 20 ans du décret qui a permis aux régions de classer des réserves régionales, la LPO Champagne-Ardenne organise un ciné-débat autour du film « JUNGLE D’EAU DOUCE, LA VIE SECRETE DES GRAVIERES » de Serge DUMONT.

« Créé à l’origine pour extraire du gravier, puis abandonné, un plan d’eau est devenu le théâtre d’un véritable miracle écologique. A l’insu des hommes, c’est tout un biotope qui y renaît et forme un véritable refuge pour des espèces rares et menacées.

Sur une année, nous observons la vie des poissons et des mammifères qui peuplent ce point d’eau et ses alentours. Des images tournées près de chez nous, mais si saisissantes qu’elles semblent tout droit venues d’Amazonie.

Des images à couper le souffle et des prises de vues subaquatiques comparables dans leur richesse et leur qualité à celles des zones aquatiques tropicales – et qui montrent au spectateur à quel point la richesse de la nature sous nos latitudes mérite d’être redécouverte et protégée.

Le film montre et permet de comprendre le fonctionnement unique de ces écosystèmes. Un hymne à la vie, pour découvrir et protéger la vie des gravières, désormais indissociables des zones humides à préserver dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau.

Avec la présence de Serge DUMONT, réalisateur et Maître de conférences HC à l’Université de Strasbourg.

Pour visionner la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=0tzmmRxaC7o

A l'occasion des 20 ans du décret qui a permis aux régions de classer des réserves régionales, la LPO Champagne-Ardenne organise un ciné-débat autour du film « JUNGLE D'EAU DOUCE »

LPO Champagne-Ardenne