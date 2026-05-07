Ciné-débat : Autour du film « L’abandon » LUX Scène Nationale Valence
vendredi 6 novembre 2026 · LUX Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-débat : Autour du film « L’abandon »
LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 20:00:00
Date(s) :
2026-11-06
En partenariat avec LUX Scène nationale.
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LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
In partnership with LUX Scène nationale.
L’événement Ciné-débat : Autour du film « L’abandon » Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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