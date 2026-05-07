Informations pratiques

Valence

Ciné-débat : Autour du film « L’abandon »

LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 20:00:00

Date(s) :

2026-11-06

En partenariat avec LUX Scène nationale.

.

LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with LUX Scène nationale.

L’événement Ciné-débat : Autour du film « L’abandon » Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme