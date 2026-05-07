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Ciné-débat : Autour du film « L’abandon » LUX Scène Nationale Valence

vendredi 6 novembre 2026 · LUX Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
LUX Scène Nationale
Adresse
36 Boulevard Général de Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Ciné-débat : Autour du film « L’abandon »

LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 20:00:00

Date(s) :
2026-11-06

En partenariat avec LUX Scène nationale.
  .

LUX Scène Nationale 36 Boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

In partnership with LUX Scène nationale.

L’événement Ciné-débat : Autour du film « L’abandon » Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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