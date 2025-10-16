Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue Ciné Grand Club de Dax Dax
Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue Ciné Grand Club de Dax Dax jeudi 16 octobre 2025.
Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue
Ciné Grand Club de Dax 11, avenue du Sablar Dax Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
L’association Attac Landes Côte Sud et Amis de la Terre 40 organisent la projection du film de Jean-Gabriel Leynaud (2025) Le sang et la boue .
Lieu Numbi, bourgade de l’est du Congo.
Sujets Extraction du coltan, terre rare indispensable à nos industries et les politiques extractivistes brutales qui s’y rattachent.
Soirée animée par Christian Berdot, membre des Amis de la Terre .
Ciné Grand Club de Dax 11, avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 94 38 attaclandescotesud@mailo.com
English : Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue
German : Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue
Italiano :
Espanol : Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue
L’événement Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue Dax a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Grand Dax