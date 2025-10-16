Ciné-Débat autour du film Le sang et la boue Ciné Grand Club de Dax Dax

Tarif : 6 EUR

L’association Attac Landes Côte Sud et Amis de la Terre 40 organisent la projection du film de Jean-Gabriel Leynaud (2025) Le sang et la boue .

Lieu Numbi, bourgade de l’est du Congo.

Sujets Extraction du coltan, terre rare indispensable à nos industries et les politiques extractivistes brutales qui s’y rattachent.

Soirée animée par Christian Berdot, membre des Amis de la Terre .

Ciné Grand Club de Dax 11, avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

