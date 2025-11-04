Ciné-débat autour du film Leurs Champs du Coeur LUX Scène nationale Valence

Ciné-débat autour du film Leurs Champs du Coeur

LUX Scène nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR

voir détail tarifs sur lien billetterie LUX

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

Le Vrai Coût de Notre Alimentation un tour de France avec le témoignage de 15 agriculteur-rices engagé-es sur comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ?

LUX Scène nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Le Vrai Coût de Notre Alimentation: a tour of France with the testimonies of 15 committed farmers on how to ensure quality food production that is remunerative for those who produce it and accessible to as many people as possible?

German :

Le Vrai Coût de Notre Alimentation: Eine Tour de France mit 15 engagierten Landwirten und Landwirtinnen, die darüber berichten, wie eine qualitativ hochwertige Lebensmittelproduktion sichergestellt werden kann, die denjenigen, die sie produzieren, Geld einbringt und für möglichst viele Menschen zugänglich ist

Italiano :

Le Vrai Coût de Notre Alimentation (Il vero costo della nostra alimentazione): un tour in Francia con le testimonianze di 15 agricoltori impegnati a garantire una produzione alimentare di qualità, remunerativa per chi la produce e accessibile al maggior numero possibile di persone

Espanol :

Le Vrai Coût de Notre Alimentation (El Verdadero Coste de Nuestra Alimentación): un recorrido por Francia con los testimonios de 15 agricultores comprometidos sobre cómo garantizar una producción alimentaria de calidad, remuneradora para quienes la producen y accesible al mayor número de personas posible

