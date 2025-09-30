Ciné-débat autour du film « Sauve qui peut » Châteauroux

Ciné-débat autour du film « Sauve qui peut »

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Ciné-débat autour du film SAUVE QUI PEUT de Alexe Poukine, animé par le Groupe Ethique 36

Le Groupe Ethique 36 est une association indrienne créée en 2007, dont l’objet est de promouvoir la réflexion éthique dans le domaine du soin et de la relation d’aide dans notre département.

Il vous propose de le rejoindre pour visionner ensemble cette œuvre et par la suite partager ressentis et idées sur ces scènes où étudiants en santé, soignants et patients enseignants jouent, apprennent et expriment sans fard ce qu’ils vivent au quotidien. .

English :

Film-debate on the film SAUVE WHO CAN by Alexe Poukine, hosted by Groupe Ethique 36

German :

Filmdebatte über den Film SAUVE QUI PEUT von Alexe Poukine, moderiert von der Groupe Ethique 36

Italiano :

Film-dibattito sul film SAUVE WHO CAN di Alexe Poukine, condotto dal Groupe Ethique 36

Espanol :

Cine-debate sobre la película SAUVE QUIEN PUEDE, de Alexe Poukine, a cargo del Groupe Ethique 36

