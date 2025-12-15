Ciné/débat autour du films Le chant des Vivants Salle de Cinéma Ecole la SATIS Aubagne

Ciné/débat autour du films Le chant des Vivants

Samedi 31 janvier 2026 de 20h à 23h. Salle de Cinéma Ecole la SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Ciné/débat en présence des membres de l’Association Limbo et de plusieurs association aidant les personnes migrantes.

Survivant·es de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permettent au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issu·es d’Érythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils et elles marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils et elles feront une chanson. Un échange fera suite à la projection du film. .

Salle de Cinéma Ecole la SATIS 9 boulevard Lakanal Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film/debate with members of the Limbo Association and other associations helping migrants.

