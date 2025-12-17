Ciné-débat aux Hauts-Parleurs Seeds of dignity Villefranche-de-Rouergue

Ciné-débat aux Hauts-Parleurs Seeds of dignity

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2025-12-19

Pour cette dernière édition de l’année 2025, nous vous proposons de nous retrouver pour la projection du film Seeds of dignity, les graines de la dignité . Ciné-débat organisé avec le collectif Sécurité Sociale de l’Alimentation Villefranchois.

Synopsis du film (durée 32 minutes)

Le blé est depuis longtemps vital au Moyen-Orient, mais la région dépend des importations, ce qui rend des millions de personnes vulnérables. Lorsque les silos à grains du Liban ont explosé en 2020, l’urgence de la souveraineté alimentaire est devenue évidente. Buzuruna Juzuruna, un collectif populaire, fait revivre le blé ancien, reprend la production alimentaire et résiste au contrôle des entreprises. Son réseau s’étend à l’Égypte, à l’Irak, à la Syrie, à la Palestine et à l’Europe, transmettant ses connaissances aux générations futures.

Le film révèle comment le contrôle de notre alimentation est la clé d’une véritable liberté et d’une autosuffisance.

Ce moment sera également l’occasion de vous présenter les projets du collectif Sécurité Sociale de l’Alimentation pour 2026.

A l’issue de la projection et du débat, nous proposons de poursuivre l’échange autour d’un pique-nique paysan (à la mode Auberge espagnole).

Et si vous avez des graines de variétés anciennes, n’hésitez pas à les ramener !

English :

For this last edition of 2025, we invite you to join us for a screening of the film Seeds of dignity . Film-debate organized with the Collectif Sécurité Sociale de l’Alimentation Villefranchois.

