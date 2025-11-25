Ciné-Débat : Aux jours qui viennent Cinéma le Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Ciné-Débat : Aux jours qui viennent Mardi 25 novembre, 20h00 Cinéma le Grand Ecran Loire-Atlantique

6.5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T20:00:00+01:00 – 2025-11-25T22:30:00+01:00

Fin : 2025-11-25T20:00:00+01:00 – 2025-11-25T22:30:00+01:00

La Maison Pour Tous et le cinéma Grand Écran de La Chapelle-sur-Erdre vous proposent la projection du film « Aux jours qui viennent », réalisé par Nathalie Najem qui aborde pour son premier long-métrage l’emprise masculine et les violences conjugales.

À l’issue de la séance, un temps d’échange sera proposé en présence de l’association Solidarité Femme.

Cinéma le Grand Ecran 20 avenue des Perrières, 44240 la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 68 19 »}]

Ciné-Débat : Aux jours qui viennent 25nov