CINE DEBAT Aux Jours qui viennent Laval mercredi 24 septembre 2025.
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2025-09-24 20:00:00
fin : 2025-09-24 22:00:00
2025-09-24
Ciné débat organisé avec Femmes Solidaires
Comédie Dramatique
De Nathalie Najem
Avec Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Durée 1h40
Année 2025
Nationalité France
Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir… .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
English :
CINE DEBAT: Aux Jours qui viennent
Ciné débat organized with Femmes Solidaires
Dramatic comedy
By: Nathalie Najem
With Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Running time: 1h40
Year: 2025
Nationality: France
German :
CINE DEBAT: An den Tagen, die kommen
Ciné débat organisiert mit Femmes Solidaires
Dramatische Komödie
Von: Nathalie Najem
Mit: Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Dauer: 1 Std. 40 Min
Jahr: 2025
Nationalität: Frankreich
Italiano :
CINE DEBAT: Ai giorni che verranno
Dibattito cinematografico organizzato con Femmes Solidaires
Commedia drammatica
Di: Nathalie Najem
Interpreti Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Durata: 1h40
Anno: 2025
Nazionalità: Francia
Espanol :
DEBATE CINE: Por los días venideros
Cine debate organizado con Femmes Solidaires
Comedia dramática
Por: Nathalie Najem
Protagonistas Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard
Duración: 1h40
Año: 2025
Nacionalidad: Francia
