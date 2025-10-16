Ciné-débat Cinéma Vauban Avallon

Ciné-débat Cinéma Vauban Avallon jeudi 16 octobre 2025.

Ciné-débat

Cinéma Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Soirée exceptionnelle à Avallon le 16 octobre ! Vous vous intéressez au changement climatique, à l’agriculture, aux sols et à la biodiversité ? Ne manquez pas la projection du documentaire Paysans du Ciel à la Terre suivie d’un grand débat animé par le spécialiste mondial du sol, Marc-André Selosse !

Alors, rendez-vous jeudi 16 octobre 2025 au cinéma d’Avallon, à 18h, pour ce moment unique et réfléchir ensemble à notre avenir. Notez la date et réservez vite votre soirée !

Plus d’infos ici https://avallonnais.fr/mas25/

Et en plus un temps spécial dédié aux agriculteurs et agricultrices (toutes pratiques et types de culture et de production) avec une conférence animée par Marc-André Selosse le 16 octobre à 10h à la salle des Maréchaux (mairie d’Avallon). Participation gratuite, inscription en ligne (https://cloud.avallonnais.fr/apps/forms/s/LXs3gNbfci6gB3CjgpMLX54n) ou au 03 86 31 61 94. .

Cinéma Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné-débat

German : Ciné-débat

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-débat Avallon a été mis à jour le 2025-10-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)