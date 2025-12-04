Ciné-débat – Avant-Première du documentaire La Faille

Assistez à la projection en avant-première de La Faille, un documentaire retraçant l’expérience du chorégraphe Max Loove lors des concerts mythiques de Jul cette année.

La soirée se déroulera en deux temps :

Projection du documentaire

Échange avec l’équipe du film

Un moment privilégié pour découvrir les coulisses d’un projet artistique unique et dialoguer avec celles et ceux qui l’ont créé.

Date

Jeudi 4 décembre 2025

Horaires

19h à 22h

Tarif

Gratuit

Animation / Intervenant·es

Équipe du film La Faille

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Lien d’inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-avant-premiere-la-faille-1968707715774

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

https://www.eventbrite.fr/e/billets-avant-premiere-la-faille-1968707715774?aff=oddtdtcreator&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4CGNhbGxzaXRlAjE1AAGnuPP7HHKpdwD5Vp33qxOXTgCB5HgvODcOWQUYz4FYaeqNgqThucTVoD2-w70_aem_Ftks-kcjg2oZyZbh8fS1bQ communication@maisondelaconversation.org