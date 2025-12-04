Ciné-Débat – Avant-Première « La Faille » Maison de la Conversation Paris
Ciné-débat – Avant-Première du documentaire La Faille
Assistez à la projection en avant-première de La Faille, un documentaire retraçant l’expérience du chorégraphe Max Loove lors des concerts mythiques de Jul cette année.
La soirée se déroulera en deux temps :
- Projection du documentaire
- Échange avec l’équipe du film
Un moment privilégié pour découvrir les coulisses d’un projet artistique unique et dialoguer avec celles et ceux qui l’ont créé.
Date
Jeudi 4 décembre 2025
Horaires
19h à 22h
Tarif
Gratuit
Animation / Intervenant·es
Équipe du film La Faille
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Lien d’inscription
https://www.eventbrite.fr/e/billets-avant-premiere-la-faille-1968707715774
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
https://www.eventbrite.fr/e/billets-avant-premiere-la-faille-1968707715774
communication@maisondelaconversation.org