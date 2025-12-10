Ciné-débat avec Birgitte Chevet [Festival Taol Kurun]

Cinéma Le Kerfany, Moëlan-sur-Mer

Début : 2026-01-19 20:30:00

fin : 2026-01-19 22:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Mini-film Bennozh-dit, film d’animation d’après un poème d’Anjela Duval

4mn 1999 JPL Films production

Aux rythmes des éléments, des saisons et travaux des champs, des tableaux s’animent et se métamorphosent, de paysages abstraits en scènes d’actions, ponctués de détails furtifs ils évoquent la communion d’Anjela Duval avec son univers naturel et leurs interactions.

Le village qui voulait replanter des arbres de Brigitte Chevet

52 min 2024 Talweg production

Léa Le Gentilhomme exerce un nouveau métier, celui de technicienne bocage elle replante des haies sur le territoire de la Roche aux fées, en Sud Bretagne. Des haies massivement arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. Décidé pour favoriser l’agriculture moderne, intensive et mécanisée, il a radicalement transformé la campagne française trois arbres sur quatre abattus, le cycle de l’eau, des sols et de la biodiversité bouleversés. À travers le travail de Léa et du village de Martigné-Ferchaud, ce film raconte la nécessité actuelle à replanter, et ses difficultés. La profession agricole est-elle prête à retrouver ses haies ? .

Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

