Ciné-débat avec Gérard Allé [Festival Taol Kurun] Cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Ciné-débat avec Gérard Allé [Festival Taol Kurun]

Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Documentaire en français La Bretagne serait-elle en train de devenir le nouvel eldorado du vin ? Interdite jusqu’en 2016, la viticulture y est aujourd’hui en plein essor. Renouant avec une histoire méconnue, les nouveaux vignerons bretons sont des pionniers. En dépit des difficultés, ils inventent, sur un modèle vertueux, les vins bretons de demain.

Avec les vignerons Mathieu Le Saux et Noémie Vallélian (Groix), Loïc Fourure (Theix), Edouard Cazals (St Jouan les Guérets) et Jean Donnio (Le Quillio), ainsi que les viticulteurs de l’Association pour la reconnaissance des vins bretons. .

Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

