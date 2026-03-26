Ciné-débat avec Jean Lavigne et Philippe Quevauviller Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Ciné-débat avec Jean Lavigne et Philippe Quevauviller

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

En écho à l’exposition et au livre, un film de Jean Lavigne et Christine Baudillon ouvre la soirée. A travers l’histoire d’un petit territoire d’une haute vallée pyrénéenne, ce film s’attache aux enjeux climatiques et écologiques qui défient l’humanité. Il croise des regards artistiques, poétiques, philosophiques et scientifiques dans des associations d’images, de pensées et de musiques, privilégiant l’approche émotionnelle et sociale.

La projection sera suivie d’un échange avec le public animé par Jean Lavigne et le scientifique Philippe Quevauviller autour de comment agir pour limiter cette situation directement liée à nos modes de vie et anticiper un avenir désirable pour l’humain et son écosystème ? . .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Ciné-débat avec Jean Lavigne et Philippe Quevauviller

L’événement Ciné-débat avec Jean Lavigne et Philippe Quevauviller Nay a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay